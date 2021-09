Câmara promove seminário e exposição para celebrar Dia Mundial do Turismo

Exposição terá painel com imagens e informações sobre a diversidade cultural do País - (Foto: Fernando Vivas/Governo da Bahia)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove, de terça a quinta-feira (dias 28 a 30), programação para celebrar o Dia Mundial do Turismo (27 de setembro). Será instalada uma exposição no Espaço Mário Covas e realizado o seminário “Turismo na Ordem do Dia - Perspectivas e Tendências para o Turismo no Brasil”.

Na exposição, um painel trará imagens e informações sobre a diversidade cultural do País, pontos turísticos, culinária e outras atrações. A abertura está marcada para as 17 horas. A iniciativa é do presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar (Pode-BA). Entre os convidados estão o presidente Arthur Lira (PP-AL), o ministro do Turismo, Gilson Machado, o presidente da Embratur, Carlos Brito, além de empresários

A expectativa é que representantes do trade turístico aproveitem a solenidade para entregar a Lira um documento oficial com as principais reivindicações e propostas do setor.

Seminário

Já o seminário será realizado nos dias 29 e 30. O objetivo é discutir os desafios enfrentados pelo setor durante a pandemia da Covid-19 e as perspectivas para promoção e fortalecimento dos destinos brasileiros. Serão realizadas palestras, mesas redondas e debates, com a intenção de identificar mudanças na legislação que possam estimular a retomada e a consolidação do setor.

A intenção, segundo Bacelar, é chamar a atenção do parlamento para a necessidade de aprovação de matérias que beneficiem e estimulem a retomada do turismo, além de promover os destinos brasileiros e fidelizar os viajantes.

O evento será realizado de forma híbrida, ou seja, presencial e on-line. Para participar, basta entrar na página do seminário e fazer a inscrição. A programação completa também está no site.