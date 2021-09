Câmara instala comissão especial para analisar proposta sobre financiamento da assistência social

A Câmara dos Deputados instala nesta terça-feira (28) a comissão especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 383/17, que determina que a União aplique no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista para o ano no Sistema Único de Assistência Social (Suas). A proposta é do deputado Danilo Cabral (PSB-PE).

A reunião está marcada para as 10 horas, no plenário 6. Após a instalação, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do novo colegiado.

Tramitação

A PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde teve a admissibilidade aprovada. Depois de ser analisada pela comissão especial, a proposta seguirá para o Plenário, onde precisará ser votada em dois turnos.

