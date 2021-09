Marcos Pontes explicará a deputados suspensão da produção de insumos para tratamento de câncer

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados recebe o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, nesta segunda-feira (27).

O ministro comparece a convite apresentado pelos deputados Alexandre Padilha (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS). Eles querem explicações a respeito do anúncio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) sobre a suspensão de produção de insumos para tratamento de câncer no Brasil por falta de verba federal.

Uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última quarta-feira (22) liberou R$ 19 milhões para o Ipen, segundo divulgou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses recursos correspondem a 21% dos R$ 89,7 milhões necessários para que o instituto continue sua produção até o fim do ano.

A reunião ocorre no plenário 7, às 14 horas.