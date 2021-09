Audiência debaterá realização dos Jogos Escolares Brasileiros

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (28) para debater a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de 2021. Os jogos ocorrerão de 29 de outubro a 5 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE), que propôs o debate, ressalta que os JEBs vão reunir neste ano 7.500 atletas escolares, de 12 a 14 anos, em 17 modalidades esportivas. O evento será organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, e com financiamento de recursos públicos vindos das loterias.

“A competição tem por finalidade a participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos”, explica o deputado.

Entre os convidados para o debate estão o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho; o secretário de Esportes do Acre e vice-presidente do Fórum de Gestores Estaduais de Esportes, José Edmar Santiago Melo Júnior; e a atleta escolar da ginástica rítmica Sofia Luce Melo Carvalho.

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 16 horas, no plenário 6, e poderá ser acompanhada ao vivo, com o envio de perguntas aos debatedores por meio do site e-Democracia.