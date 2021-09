Comissão debate política de patrocínio estatal no esporte

Banco do Brasil chegou a suspender o patrocínio ao vôlei por irregularidades na CBV - (Foto: Neto Talmeli/Prefeitura de Uberaba-MG)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (28) para discutir as políticas de patrocínios dos bancos oficiais no fomento ao esporte e de subsídios para materiais esportivos.

O debate é uma iniciativa dos deputados Felipe Carreras (PSB-PE), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e Luiz Lima (PSL-RJ).

"Entendemos que tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal exercem papel fundamental na promoção do esporte no País por meio de seus patrocínios, mas devemos entender quais os critérios, quais modalidades e se

esses apoios vêm atendendo em sua plenitude a finalidade social", justifica Carreras.

Ele acrescenta a necessidade de se avaliar também, junto ao governo, a possibilidade de conceder isenção tributária aos equipamentos esportivos adquiridos por entidades do ramo.

Foram convidados para o evento:

- o ministro da Economia, Paulo Guedes;

- o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães;

- o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro;

- o representante da organização Atletas pelo Brasil e medalhista olímpico na vela, Lars Grael; e

- o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto.

A audiência será realizada no plenário 6, às 13 horas. O público poderá acompanhar a discussão ao vivo e enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Democracia.