Livro "A matriz da cultura negra no gauchismo” será lançado nesta segunda (20), no Palácio Piratini

A obra “A matriz da cultura negra no gauchismo” será lançada nesta segunda-feira (20/9), no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, às 17h. O evento contará com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e recepção da declamadora Liliana Cardoso, organizadora da obra e primeira mulher negra homenageada como patrona dos Festejos Farroupilhas.

A obra apresenta uma coletânea de artigos assinados por estudiosos, pesquisadores e artistas que investigaram a participação do negro na construção da identidade regional gaúcha.



Aviso de pauta

O quê: lançamento da obra "A matriz da cultura negra no gauchismo"

Quando: segunda-feira (20/9), às 17h

Local: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini