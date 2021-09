Governador acompanha extinção da chama crioula nesta segunda (20), no Palácio Piratini

Os Festejos Farroupilhas serão encerrados na manhã desta segunda-feira (20/9), no Palácio Piratini. A partir das 9h, ocorre o desfile de 150 cavalarianos do Movimento Tradicionalista Gaúcho dos Festejos Farroupilha, que sairão do parque Harmonia em direção ao Palácio Piratini.

Em seguida, haverá a extinção da chama crioula, também na sede do Executivo.

O governador Eduardo Leite e a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, além de demais secretários de Estado e do presidente do MTG, Nairo Callegaro, estarão presentes. Haverá transmissão pela TVE e pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

