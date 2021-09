Sedac lança Diário de Bordo do Avançar na Cultura

A Secretaria da Cultura (Sedac) lançou, nesta sexta-feira (17/9), o Diário de Bordo do Avançar na Cultura. A página, hospedada no site da secretaria, agrupa e atualiza as informações sobre o projeto,lançado pelo governo em agosto, que investe R$ 76,1 milhões no impulsionamento da cultura do Rio Grande do Sul. Para acessar o Diário, cliqueaqui.

O Diário de Bordo é uma forma de registrar e informar as entregas do Avançar na Cultura, que abarcam diversas áreas do setor, como editais, fomento, obras e qualificações. Por meio de recursos visuais e de interação, como mapas e uma linha do tempo, o visitante poderá acompanhar todos os avanços da Sedac na distribuição dos recursos.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, ressalta a importância de apresentar as informações à sociedade de maneira organizada e contínua: “O Avançar na Cultura é um projeto extenso, que movimentará diversos segmentos, em todo o Estado. Nosso compromisso, além de administrar o investimento, é prestar contas à população sobre o destino desses recursos, sobre o impacto que eles podem gerar na economia e na vida dos gaúchos. É uma longa viagem, e o Diário de Bordo é um convite a todas e todos para avançarem conosco”.

Avançar na Cultura



Com um investimento superior ao total realizado nos últimos oito anos no Estado na área, o Avançar na Cultura trabalhará em eixos diversos. São R$ 35,1 milhões empregados na qualificação, preservação e recuperação do patrimônio cultural, com obras, ações e projetos em 22 instituições da Sedac (capital e interior) e ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), voltadas para a valorização do patrimônio cultural em todo o Rio Grande do Sul. Também são destinados R$ 7,5 milhões para obras do Theatro São Pedro e Multipalco e R$ 3,1 milhões para projetos sociais e programação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

O RS Criativo, programa estratégico que trabalha no desenvolvimento da economia criativa, conta com R$ 400 mil para capacitações, plataformas digitais e apoio aos territórios criativos. O Fundo de Apoio à Cultura (FAC) recebeu o aporte de R$ 30 milhões para a realização de sete editais. O primeiro, FAC Patrimônio, foi lançado no fim de agosto.

O projeto Avançar na Cultura faz parte do Programa Avançar, que organizará as principais entregas da gestão 2019-2022, tendo como fundamento os principais resultados alcançados pela atual administração.