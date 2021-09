Estudante violinista de Redentora realiza apresentação na reunião da Conseme/Undime Celeiro

Na última terça-feira (14), o estudante Felipe Both, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Belmont Albert fez uma apresentação ao violino para os integrantes do Conselho dos Secretários Municipais de Educação/União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul (Conseme/Undime Celeiro), acompanhado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Redentora, Eliane Amaral Costa, e a Secretária Adjunta Márcia Marques, o estudante foi à sede da Associação dos Município da Região Celeiro (Amuceleiro), em Três Passos.

Na oportunidade, Felipe apresentou o Hino Nacional e um hino religioso, o estudante que representou o Município de Redentora e a Escola Maria Belmont Albert, também estava acompanhado por sua mãe, Graciane Both, e seu irmão Luan Both.

A Secretária Eliane, que é a Coordenadora do Conseme/Undime-Celeiro, sugeriu que a cada reunião os secretários de Educação levem talentos oriundos de seus municípios.

Na pauta da reunião, coordenada pela Secretária Eliane, pela Secretária Márcia Kanauer e pela Vice-Coordenadora da entidade, Francieli Schaeffer, discutiu-se a respeito da falta de profissionais de Educação no mercado de trabalho; sobre a Conferência Municipal de Educação (Conae), que será realizada em Brasília (DF) nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022, e sobre outros assuntos de interesse dos presentes.

