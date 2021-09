Assembleia Legislativa recebe a Ospa para concerto de clássicos gaúchos nesta quarta (15)

Ospa apresentará repertório com presença da música gaúcha em alusão à Semana Farroupilha e aos 50 anos do movimento nativista - Foto: Leandro Rodrigues/Divulgac?a?o Ospa

Em apoio ao setor da cultura, que tantas adversidades enfrenta devido à pandemia de Covid-19, a Assembleia Legislativa elegeu 2021 o Ano Cultural do Parlamento Gaúcho. Como parte dessas ações, nesta quarta-feira (15/9), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresentaráClássicos gaúchosno Teatro Dante Barone.

Os ingressos obedecem ao limite de 40% da ocupação do teatro – veja detalhes no serviço abaixo. O evento será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa.

O repertório, com regência do maestro Evandro Matté, tem forte presença da música gaúcha, marcando a passagem da Semana Farroupilha e os 50 anos do movimento nativista que serão celebrados em 2021. Também presta homenagem ao grande compositor argentino Astor Piazzolla, no ano de seu centenário, com as peçasFuga y misterio eOblivion.

Artista revelado no ciclo dos festivais nativistas, o cantor Victor Hugo subirá ao palco para interpretar três canções que marcaram a história do festival Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana:Gaudêncio Sete Luas, de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcellos,Desgarrados, de Sérgio Napp e Mario Barbará, eVeterano, de Antônio A. Ferreira e Ewerton Ferreira.

O concerto é uma oportunidade única de apreciar uma orquestra executando esses e outros clássicos compostos por Guerra-Peixe, Guinha Ramires, Alfred Hülsberg, Leonardo, Teixeirinha e Geraldo Flach.

Evandro Matté (regente)

É diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da Orquestra Theatro São Pedro e do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas. Realizou sua formação musical na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na University of Georgia (Estados Unidos) e no Conservatoire de Bordeaux (França). Desde 2006, atua como regente e, como convidado, já esteve à frente de orquestras em países como Uruguai, Argentina, China, Portugal, República Checa, Croácia, Alemanha, Itália, Colômbia e Estados Unidos. Em 2019, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França pelo desenvolvimento das artes francesas em seu domínio artístico.

Victor Hugo (solista)

Artista revelado no ciclo dos festivais nativistas, nos quais recebeu várias premiações de melhor intérprete. Destacam-se suas participações na Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, no Musicanto Sul-Americano de Nativismo de Santa Rosa, Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha e Ciranda Musical Teuto-Rio-Grandense de Taquara, entre outros festivais. Sua discografia é composta pelos álbunsVictor Hugo – Cada vez mais, disco de estreia e que lhe rendeu o Prêmio Sharp de Música em 1988 como revelação masculina na categoria MPB;Victor Hugo – Tchê;Victor Hugo – Coisarada;Vivências, este em parceria com Geraldo Flach e composto inteiramente por canções de autoria de Sergio Napp e de Mario Barbará;Victor Hugo – Cibernauta, inteiramente composto por canções de autoria de Jerônimo Jardim.



SERVIÇO

O quê:Assembleia do RS convida Ospa – ConcertoClássicos gaúchos

Quando:quarta-feira (15/9), às 20h. Abertura das portas: 19h.

Onde:Teatro Dante Barone (Palácio Farroupilha, na Praça Mal. Deodoro, 101 – Porto Alegre).

Ingresso:1 quilo de alimento não perecível.

Bilheteria on-line*:emuhuu.com. Entrega do alimento no dia do concerto.

Bilheteria no Teatro Dante Barone*: quarta (15/9), das 12h até o horário do concerto, mediante disponibilidade de ingresso. Entrega do alimento ao retirar o bilhete.

*Acompanhe a disponibilidade de ingressos pelas redes sociais da Ospa e pelo siteospa.org.br. Há limite de dois ingressos por CPF.

O teatro tem acessibilidade para cadeirantes.

Transmissão ao vivo: TV Assembleia (canal 11.2),FacebookeYouTubeda Assembleia Legislativa.

Informações para o público: (51) 98608-0141, das 9h às 18h.



PROGRAMA

Regente: Evandro Matté

Solista: Victor Hugo (canto)

Guerra-Peixe |Mourão

Guinha Ramires |Barra do Ribeiro*

Alfred Hülsberg |Danças gaúchas

Astor Piazzolla |Fuga y misterio

Astor Piazzolla |Oblivion(revisitado)*

Leonardo |Céu, sol, sul*

Teixeirinha |Querência amada**

Geraldo Flach |Rancheirinha*

Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcellos |Gaudêncio Sete Luas***

Sérgio Napp, Mario Barbará |Desgarrados***

Antônio A. Ferreira, Ewerton Ferreira |Veterano***

*Arranjo de Arthur Barbosa

**Arranjo de Alexandre Ostrovski

***Arranjo de Dhouglas Umabel