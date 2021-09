Acendimento da Chama Crioula nesta terça, dia 14, marca início dos Festejos Farroupilhas 2021

O Acendimento da Chama Crioula, às 9h desta terça-feira (14/9), no Palácio Piratini, dará oficialmente início às atividades alusivas aos Festejos Farroupilhas 2021, que seguem até o Dia 20 de Setembro.

Por conta da pandemia, a solenidade será restrita e marcada pela chegada da chama ao Piratini pelas mãos de cavalarianos, que serão recepcionados pelo governador Eduardo Leite no jardim da Ala Residencial.

Os Festejos Farroupilhas englobam a totalidade de ações comemorativas ao Dia do Gaúcho (20 de setembro) e, neste ano, têm a finalidade de homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi. O tema “Caminhos de Anita” é uma homenagem aos caminhos percorridos por Anita e à sua bravura no contexto da Revolução Farroupilha.

De 14 a 20 de setembro, a programação inclui apresentações virtuais, por conta da pandemia, desfiles com um número reduzido de cavalarianos e diversas ações culturais, como o Concurso Literário Festejos Farroupilhas 2021 – Caminhos de Anita.

No mesmo ato de acedimento da chama, será aberta oficialmente a exposição fotográfica "Gaúcho", do jornalista Fábio Mariot, que faz um recorte étnico do trabalhador do campo e do ginete, dando visibilidade ao povo negro, fundamental para a construção política, social e cultural do RS. A exposição tem a curadoria de Clarissa Lima e Izis Abreu e integra as atividades do Cinquentenário do 20 de novembro e do Centenário do Palácio Piratini.