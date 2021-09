Hospital Santo Antônio vai comemorar 74 anos na próxima semana

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela irá comemorar 74 anos de fundação na próxima terça-feira, dia 14 de setembro. Para marcar a data, na segunda-feira, dia 13, a entidade organiza um abraço, as 9 horas da manhã, em volta da entidade que hoje é uma das mais importantes da área da saúde do interior do estado.

A entidade surgiu no dia 14 de setembro de 1947, quando às 14 horas, no salão de Gomercindo dos Santos, um grupo de moradores se reuniu para fundar oficialmente a entidade. As atas da época mostram que 115 pessoas estavam presentes nesse dia e elegeram o padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Albino Busatto como primeiro presidente. A direção ainda contou com Marcelino Luiz Parzianelo como vice-presidente, João Gheler como 2ª vice-presidente, Arno Bartz como secretário, Benhur Cruz e Muller como 2º Secretário, Jacob Gheler como tesoureiro e Romário Rosa Lopes como segundo tesoureiro.

O Hospital Santo Antônio começou ganhar mais forma em 1948 quando a associação fez com contrato com as irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus. As primeiras três irmãs a atuar na instituição chegaram em Tenente Portela em 1949.

Ainda em 1948 a associação comprou o prédio para o funcionamento do hospital e no ano seguinte foram feitas as primeiras obras de ampliação da instituição. Com a instalação oficial da Paróquia em 1949, as irmãs do Sagrado Coração de Jesus iniciaram seus trabalhos na entidade.

O Hospital teve uma mudança significativa em dezembro de 1957, quando os sócios da entidade decidiram doar o hospital para a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Na Assembleia que tomou a decisão foram 32 votos a favor, 3 contrários e 2 estavam ausentes.

Oficialmente o patrimônio somente foi passado para as irmãs em 1967. Desde 1960, quando em uma assembleia com voto secreto foi decido pela doação, havia uma discordância entre os sócios. Alguns achavam que o patrimônio deveria ficar com o Diocese, outros com a Congregação das Irmãs e outros ainda gostariam que ele permanecesse na associação, no final depois de muita discussão, que levou quase 10 anos, o patrimônio foi oficialmente para a Congregação que tinha sede na cidade de Santo Ângelo.

Ao longo dos anos a Congregação com apoio da comunidade ampliou as instalações da instituição e buscou, dentro das possibilidades, a melhoria tecnológica.

Quando a Congregação decidiu deixar a gestão da casa de saúde, foi definido em assembleia que o hospital passaria para a Diocese de Frederico Westphalen, no entanto a interferência do Pároco, Padre Guido Taffarel e de outros membros convenceram o Bispo Dom Zano Hastenteufel que o melhora seria entregar para uma associação civil.

Após muitas discussões foi registrada na receita federal em 11 de janeiro de 2007 a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela e eleita como presidente a empresária Mirna Braucks, que está até hoje no cargo.

Sob o comando de Mirna Braucks o Hospital Santo Antônio teve um dos maiores crescimentos do interior do estado. Virou referência em diversas especialidades e passou a atender diariamente paciente oriundos de todo o interior do Rio Grande do Sul, além de ter um dos mais sofisticados parques tecnológicos de saúde em seus atendimentos. O prédio do Hospital também se transformou e junto com ele o número de profissionais que no inicio era formado por três irmãs enfermeiras e um médico, hoje conta com mais de 500 profissionais.

