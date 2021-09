Carlos Moisés participa da abertura de mais dois andares da nova ala do Hospital e Maternidade Tereza Ramos

Fotos: Julio Cavalheiro / Secom

A abertura do primeiro e segundo pavimentos do bloco novo do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, marca o início de uma nova fase para o setor de saúde de Lages e região. A medida vai garantir o funcionamento dos leitos destinados à assistência hospitalar na sua integralidade e permitir o fortalecimento dos serviços já ofertados, principalmente os atendimentos oncológicos. Também foi ativado o tomógrafo. A entrega oficial foi realizada pelo governador Carlos Moisés, na noite desta quinta-feira, 9.

O governador destacou o esforço de toda equipe do hospital e da Secretaria de Estado da Saúde que trabalharam arduamente para vencer as etapas e fazer as melhores escolhas. “É um grande hospital. E a ativação do tomógrafo é outra grande conquista para o povo serrano. Será feito o treinamento do pessoal para operar o equipamento, para que daqui a cerca de 15 dias já possam ser feitos os primeiros exames. Estamos realizando o melhor pelo povo de Santa Catarina e pela saúde dos catarinenses”, disse o governador.

No primeiro andar serão 30 leitos para pacientes oncológicos, mais três leitos para isolamento. Atualmente a unidade conta com 24 leitos para tratamento oncológico, e com o novo espaço passará a ter nove leitos a mais para oncologia. No local onde hoje são atendidos os pacientes da oncologia será utilizado para pacientes pós-cirúrgicos, onde atualmente existem oito leitos disponíveis e passará para 20 leitos, o que irá auxiliar na demanda de cirurgias. O segundo andar já estava sendo usado para a enfermaria Covid, e com a redução dos casos, o local passará para atendimento de enfermaria clínica.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

:: Mais fotos no álbum

Ao destacar a importância do hospital e do novo tomógrafo, o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, informou que a unidade recebeu também nesta quinta-feira novos carrinhos de anestesia extremamente modernos e no últimos mês uma torre para exames de endoscopia, colonoscopia e broncoscopia.

“São grandes ganhos para a população. É uma determinação do governador Carlos Moisés de trazer condições para que municípios e hospitais possam ofertar serviços de qualidade. É nossa missão regionalizar o acesso às pessoas, vocacionar a rede hospitalar, serviços complementares com qualidade. Não podemos mais aceitar catarinenses cruzando o estado em busca de serviços de saúde. É para isso que estamos trabalhando”, destacou Motta Ribeiro.

Mais possibilidade de cirurgias

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“A estrutura está excelente. Vem agregar em muito na qualidade. Neste momento eu precisei dos atendimentos, mas tem gente que precisa muito mais e com certeza encontrará aqui bons serviços. Quem reclamar neste momento está sendo injusto”, enfatizou o paciente do hospital, Gilson Andrade.

O ato foi acompanhado pelo subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, por secretários de Estado, pelo prefeito Antônio Ceron, por servidores da saúde e autoridades municipais.