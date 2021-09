Rio tem maior média móvel de mortes por covid-19 desde junho

O estado do Rio de Janeiro chegou ontem (6) à maior média móvel de mortes por covid-19 desde o dia 26 de junho, segundo o painel de dados Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O estado teve 142 mortes por dia nos últimos sete dias, patamar que representa um aumento de 33% em relação a 14 dias atrás.

Na capital fluminense, o número de casos também subiu cerca de 30% em relação há 14 dias. A cidade do Rio de Janeiro registrou ontem uma média móvel de cerca de 68 mortes por dia nos últimos sete dias.

Pesquisadores da fundação tem alertado que o estado caminha em direção contrária ao país, que apresenta queda nos óbitos e está na menor média móvel de vítimas desde o ano passado. A capital fluminense é considerada epicentro da variante Delta, que já se tornou dominante em relação às outras cepas do SARS-CoV-2.

O Observatório Covid-19 da Fiocruz destacou em seu último boletim que considera que o estado do Rio de Janeiro é o que mais preocupa em relação à taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para covid-19, com a região metropolitana da capital apresentando percentuais críticos de ocupação: Rio de Janeiro (96%) - Belford Roxo (100%), Duque de Caxias (94%), Guapimirim (90%), Nova Iguaçu (85%), Queimados (78%) e São João do Meriti (83%).