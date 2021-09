Capital de SP vacina adolescentes e aplica dose de reforço em idosos

Adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidade começam a ser vacinados contra a covid-19 hoje (6) na capital paulista. A expectativa é a de vacinar cerca de 360 mil pessoas. Nesta segunda-feira, começa também a vacinação de dose adicional para idosos com a dose adicional para idosos acima de 90 anos, que segue até o dia 12 de setembro, com expectativa de público de 52 mil pessoas. Toda a rede de unidade básica de saúde estará aberta para a vacinação do público elegível para a primeira e segunda dose.

Segundo a prefeitura de São Paulo, os idosos devem comparecer a uma unidade de saúde, com o comprovante de vacinação, com as duas doses, documento com foto e comprovante de residência. Com relação aos pacientes acamados em domicílio, a vacinação é feita pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do usuário, assim como nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Adolescentes

Os adolescentes devem ser acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável. Os menores de 18 anos recebem o imunizante da Pfizer que é o único liberado, até o momento, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse grupo.

Para receber a dose é obrigatório apresentar documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de um comprovante de endereço da cidade de São Paulo, de forma física ou digital. No caso dos adolescentes são aceitos documentos em nome dos pais.

Cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta ainda que seja feito o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. A SMS recomenda ainda que antes de se deslocar a um posto, o munícipe consulte a movimentação de cada local na página De Olho na Fila para escolher o melhor momento para se vacinar.

A lista completa de postos está na página Vacina Sampa.