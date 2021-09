Rio de Janeiro vacina hoje pessoas com 25 anos ou mais contra covid-19

O município do Rio de Janeiro aplica hoje (6) a primeira dose da vacina contra a covid-19 em quem tem 25 anos ou mais. A repescagem prevê ainda imunização de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais.

Também está sendo aplicada a segunda dose, conforme calendário previsto. Os postos de saúde e clínicas da família estão abertos até as 17h, assim como a maioria dos pontos de vacinação alternativos. É possível checar os horários no perfil da Secretaria Municipal de Saúde no Twitter.

Amanhã (7), feriado do Dia da Independência, não haverá vacinação no município do Rio de Janeiro.

O calendário a partir de quarta-feira (8) ainda não foi divulgado. A retomada da vacinação para adolescentes sem deficiência depende do recebimento de uma nova remessa de vacinas Pfizer.

O município do Rio de Janeiro já iniciou a imunização de pessoas com 16 anos ou mais, mas o calendário para os mais jovens foi suspenso devido à falta de vacinas. Portanto, ainda falta imunizar adolescentes de 12 a 15 anos.