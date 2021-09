Governo não emite novos Avisos e Alertas e autoriza retorno parcial de público nas competições esportivas

Pela terceira semana consecutiva, o governo do Estado decidiu pela manutenção do atual quadro do Sistema 3As, sem emissão de Avisos ou Alertas. A divulgação foi feita após reunião do Gabinete de Crise, na tarde desta quarta-feira (1º/9), com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitos pelo GT Saúde. Além disso, o Gabinete de Crise decidiu autorizar o retorno do público aos estádios em competições esportivas, limitado a 40% da capacidade por setor e com teto de 2,5 mil pessoas, além de um cronograma de liberações para eventos sociais.

As decisões levam em conta os dados positivos monitorados no RS, principalmente o fato de que o número de internados suspeitos ou confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e de UTI retomou tendência de queda, acentuando o ritmo de redução na última semana.

Até o início da tarde, eram 737 internados em leitos clínicos no Estado – o menor número desde 15 de junho de 2020 – e 706 pacientes confirmados ou com suspeita da Covid em leitos de UTI – menor desde 9 de julho do ano passado.

“Somado ao ritmo acelerado da vacinação, é uma ótima notícia não termos indicação de Avisos nem pedidos de Alertas do GT Saúde por mais uma semana. Claro que isso não significa reduzir os cuidados, muito pelo contrário. Estamos próximos de começar a Expointer, um dos maiores eventos do Estado, e queremos fazer história na edição deste ano, nos tornando símbolos da prevenção e da segurança contra o coronavírus”, disse o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou o Gabinete de Crise juntamente com o governador Eduardo Leite.

O Rio Grande do Sul registrou em agosto o menor número de óbitos por Covid-19 desde junho do ano passado, quando foram registradas 440 mortes. Na comparação com julho, quando ocorreram 1.677, foram quase mil mortes a menos no Estado, um recuo de 59%. Ainda que possam sofrer alterações devido às atualizações no sistema estadual, os números demonstram a eficiência da vacinação contra a doença.

Até a última terça-feira (31/8), o Estado vacinou 7,62 milhões de pessoas com a primeira dose e 3,84 milhões com a segunda dose. No total, são 11,76 milhões de vacinas aplicadas. Também são imunizados desde julho os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A partir do próximo dia 15, deve começar a aplicação da dose de reforço na população acima de 70 anos e em pessoas com alto grau de imunossupressão.

O governo estadual segue monitorando todos os indicadores, em especial a propagação da variante delta no Rio Grande do Sul. A área de Vigilância Genômica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) segue acompanhando a situação em tempo real e alerta que o cenário é dinâmico e pode trazer mudanças significativas, inclusive identificar possíveis novas variantes caso venham a surgir.

Autorizações para público em competições esportivas

Durante a reunião, também foram analisadas demandas de setores da sociedade, como pedidos para realização de eventos e mudanças de protocolos. Entre as liberações, o Gabinete de Crise decidiu autorizar a volta do público nas competições esportivas, limitado a 40% da capacidade por setor e com teto de 2,5 mil pessoas, e mediante cumprimento de protocolos, como uso obrigatório de máscara. O início da autorização depende da publicação dos novos protocolos no Diário Oficial do Estado (DOE), o que deve ocorrer nos próximos dias.

Além disso, o Gabinete de Crise discutiu pedidos para a liberação de eventos sociais. A decisão foi por liberar, a partir de 1º de outubro, uso de pista de dança em eventos infantis, sociais e de entretenimento, com teto de 150 pessoas no protocolo variável, podendo chegar a até 350 pessoas caso seja decidido e autorizado pelas regiões. No entanto, será mantida a obrigação do uso de máscara e o cumprimento dos demais protocolos. Por ora, em casas de shows, casas noturnas e similares segue a proibição do uso de pista de dança.

“Estamos avançando nas liberações e redução das restrições devido à melhora no cenário da pandemia no RS e por sermos um dos Estados que mais vacina no país, estando sempre no topo do ranking. A decisão sobre os eventos, assim como outras flexibilizações, serão reavaliadas conforme a gente atingir a meta de completar o esquema vacinal de pelo menos 70% da nossa população, que é o percentual definido por especialistas no mundo todo para a chamada imunidade coletiva”, afirmou o governador.

Todas as mudanças serão detalhadas em decreto e só estarão válidas após publicação no Diário Oficial.

