As vacinas funcionam...Até quando?

Uma grande discussão se abriu em meio a pandemia sobre a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas em massa na população brasileira. Ainda hoje, mesmo diante do atual cenário, há quem acredite que as vacinas não funcionam e que, por receio de complicações futuras, estão deixando de se vacinar, no entanto, os números não mentem e eles provam, sem deixar dúvidas, de que os imunizantes funcionam de verdade.

Desde que o estado e os municípios da nossa região romperam a marca de 60% da população geral vacinada com pelo menos uma dose, os leitos de UTIs e de enfermaria dedicados ao atendimento de pacientes com Covid-19 estão praticamente vazios. Os boletins divulgados pelas prefeituras também trazem números perto de zero.

A tendência é que a situação fique ainda melhor, afinal, está sendo aplicada a segunda dose e mês que vem será feito um reforço com a terceira em pessoas com mais hipóteses de complicações com a doença, ou seja, teremos mais imunização e por consequência, menos doentes ativos.

Não restam dúvidas de que as vacinas já comprovaram que conseguem controlar a pandemia e por mais que atualmente a variante Delta seja uma preocupação, os pesquisadores estão descobrindo, que ela também pode ser combatida pelas vacinas atuais.

A preocupação que paira é futura. Israel e Chile, também através de números incontestáveis, já provaram que o efeito imunizante da vacina não é permanente e tende a perder a eficácia com o passar do tempo. Em Israel já foi iniciada a aplicação de uma terceira dose na população geral. Estados Unidos e Chile devem ir pelo mesmo caminho.

É quase certo que essa terceira dose será regra no mundo e talvez, por algum tempo, ainda teremos quer ser vacinados, quem sabe de seis meses, para manter o corpo imune ou longe de complicações mais severas.

De qualquer forma em meio a tantas mortes, os números atuais são um alento. Se ainda não encontramos uma maneira de extinguir esse vírus, pelo menos, gradualmente estamos nos dando conta que é possível controla-lo. Pena que essa descoberta chegou tarde demais para tantas pessoas.