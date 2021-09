Secretaria da Saúde abre inscrições para contratar 35 profissionais em caráter emergencial

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) contratará em caráter emergencial 35 especialistas em saúde para trabalharem em Porto Alegre. As inscrições estarão abertas entre 6 e 13 de setembro para as áreas de Administração, Biologia, Enfermagem, Estatística, Farmácia e Contabilidade. Oeditalfoi publicado na segunda-feira (30/8) no Diário Oficial do Estado.

Os profissionais trabalharão em regime de 30 horas semanais, com vencimentos de R$ 3.473,34. É necessário ter pelo menos 18 anos na data da inscrição, além de habilitação para o exercício da profissão e registro no respectivo conselho profissional.



Para se inscrever, será preciso acessar o link disponível no site da SES (www.saude.rs.gov.br) e preencher o formulário de inscrição, anexando os documentos exigidos. Não serão aceitas inscrições enviadas pelo Correio, presencial ou em caráter condicional. O prazo de encerramento é às 23h59 de 13 de setembro.

A seleção será simplificada, por meio de análise de títulos que comprovem a experiência profissional, e a classificação será feita a partir da pontuação de cada candidato. O resultado da análise dos comprovantes será divulgado em 21 de setembro.

Vagas oferecidas em cada categoria profissional:



• Administrador – 3

• Biólogo – 3

• Contador – 2

• Enfermeiro – 19

• Estatístico – 2

• Farmacêutico – 6