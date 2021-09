Secretaria da Saúde terá ações educativas de prevenção contra a Covid-19 na Expointer

Depois de definições de protocolos sanitários para diferentes setores e atividades na Expointer 2021, a Secretaria da Saúde (SES) preparou para a feira uma série ações aos visitantes com a finalidade de reforçar as principais medidas de prevenção à Covid-19: uso correto de máscaras, distanciamento social e vacinação. As orientações serão interativas com o público, dentro das normas de segurança.

Logo na entrada do parque haverá (próximo à entrada principal de pedestres, pelo portão 2) uma tenda do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) onde essas ações serão realizadas durante a feira, de 4 a 12 de setembro. “Vamos aproveitar a Expointer para fazer educação em saúde, reforçando com as pessoas alguns cuidados a serem tomados não só na feira, mas também fora dela”, explica a diretora do Cevs, Cynthia Molina Bastos.

Entre as atividades propostas, está será com o uso de bambolês para demostrar visualmente o distanciamento seguro a ser mantido uma pessoa da outra. Em outra ação, um pó colorido (biodegradável e não tóxico) será utilizado para a produção de uma fumaça. Essa nuvem será assoprada em direção ao voluntário para a demonstração da eficácia do uso de máscara, protegendo a boca e o nariz. O restante do pó que tiver contato com o rosto é facilmente limpo e uma máscara nova é fornecida a pessoa.

O personagem Zé Gotinha também estará presente no evento. Fará desfiles pelo parque para que as pessoas façam fotos e compartilhem em suas redes sociais incentivando a vacinação. Cartazes com dizeres de reforço aos cuidados preventivos também serão disponibilizados para as pessoas fazerem fotos.



Outras informações aos visitantes

• Temperatura e máscara

Todas as pessoas passarão por triagem cada vez que acessarem o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Haverá verificação de temperatura e orientação quanto ao uso da máscara e demais regras sanitárias. Só será autorizada a entrada de quem estiver com boas condições de saúde.

• Cercamento eletrônico

Para controlar a circulação de pessoas em áreas do parque que costumam ser bastante demandadas pelos visitantes, haverá monitoramento em tempo real de quatro espaços: Pavilhão da Agricultura Familiar, Pavilhão do Comércio, Pavilhão Internacional e Boulevard e imediações. Caso limite de pessoas seja alcançado nessas áreas, as catracas serão bloqueadas até que se reduza a circulação. O controle será feito por tecnologia, com software e telas de monitoramento fornecidos por empresa contratada.

• Alimentação

O comércio de alimentos e bebidas será realizado exclusivamente em locais específicos, ficando proibido o comércio ambulante. O público não poderá consumir alimentos ou bebidas quando em movimento na praça de alimentação, nos pavilhões e nas áreas de circulação do parque. O consumo só será permitido em locais próprios e devidamente sinalizados para este fim.