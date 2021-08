Governo lança o Edital FAC Patrimônio, investimento do programa Avançar na Cultura

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou nesta terça-feira (31/8) o Edital FAC Patrimônio. O objetivo é selecionar projetos que desenvolvam atividades de preservação e promoção do patrimônio cultural do Estado e de qualificação das instituições museológicas do Rio Grande do Sul.

O lançamento ocorreu à tarde, por meio de uma live realizada nafanpage da Sedac, com a participação da secretária da Cultura, Beatriz Araujo; do diretor de Fomento da Sedac, Rafael Balle; e representantes do setor cultural.

Este é o primeiro dos sete editais que integram as ações do programa Avançar na Cultura, que prevê um total de R$ 76,1 milhões em investimentos para impulsionar o setor no Estado.

Inscrições

As inscrições abrem na quarta-feira (1/9), data da publicação do edital no Diário Oficial do Estado. Poderão apresentar projetos os empreendedores e as entidades do setor cultural que tenham registro no Cadastro Estadual de Proponentes da Sedac, que pode ser feito no sitewww.procultura.rs.gov.br.

Os proponentes que tiverem seus projetos contemplados receberão financiamento direto não reembolsável do Pró-cultura RS (Fundo de Apoio à Cultura – FAC) para a realização das atividades previstas. Para garantir a descentralização regional dos recursos, serão assegurados valores para proponentes de cada uma das nove regiões funcionais do Estado, em conformidade com a respectiva proporção da população.

Conforme a secretária Beatriz Araujo, desde o início de sua gestão o governo do Estado vem investindo na área de patrimônio cultural. “Esse edital, além de viabilizar ações de educação e promoção do patrimônio material e imaterial, contemplará também projetos de qualificação de instituições museológicas do Estado, de restauração arquitetônica de patrimônio edificado ou que abordem a diversidade linguística do Rio Grande do Sul”, afirma.

Segundo o diretor Rafael Balle, a partir do anúncio do programa Avançar, que assegura ao FAC um total de R$ 30 milhões, "será possível acelerar ainda mais a ampliação dos investimentos e a qualificação dos processos de seleção, a partir do atendimento específico de cada um dos setores da indústria criativa”.

O conjunto de sete editais possibilita a definição de diretrizes e critérios que compreendam as especificidades de cada segmento cultural diretamente relacionado, bem como ampliam a possibilidade de diálogo com os setores, especialmente para qualificar a demanda de projetos e o resultado desses investimentos para a sociedade.