Inscrições de municípios para a Rede Bem Cuidar RS começam na quarta-feira (1)

O formulário de adesão à Rede Bem Cuidar RS, para que gestores municipais interessados em integrar o programa indiquem qual unidade de equipe de Saúde da Família (eSF) irá se beneficiar com os recursos, está disponível no site da Secretaria da Saúde a partir de quarta-feira (1/9).

Durante visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, a Gramado no sábado (28/8), o município assinou um termo de compromisso para integrar a Rede Bem Cuidar RS. O posto escolhido para participar do projeto foi a eSF Nailor Nilton Balzaretti, no bairro Pórtico II. Os municípios de Cidreira, Itaqui, Nova Pádua, Santo Expedito do Sul e Travesseiro também demonstraram interesse no projeto.

O formulário de adesão ficará disponível para ser preenchido pela gestão municipal até 1º de outubro no sitesaude.rs.gov.br/rbcrs.

“A Rede Bem Cuidar RS vem com um potencial muito grande de romper com um modelo de gestão de oferta para um modelo de gestão da saúde da população. Isso significa colocar a saúde da população no centro das demandas e da tomada de decisão”, afirmou a coordenadora da Divisão de Atenção Primária da Secretaria da Saúde, Laura Ferraz.

Rede Bem Cuidar RS

Lançado no dia 23 de agosto, o programa Rede Bem Cuidar RS busca qualificar o atendimento das equipes de Saúde Família (eSF) no Estado e ampliar o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de R$ 30 mil para implantação do programa na unidade escolhida e R$ 8 mil mensais para custeio.

Esta é uma abordagem nova no atendimento à saúde. Ela permite que cada posto de saúde que aderir à rede possa planejar ações resolutivas às demandas trazidas pela comunidade, fazendo com que cada unidade se adapte, ainda mais, à realidade local.

A experiência da Rede Bem Cuidar iniciou-se em Pelotas, com a ideia de colocar o olhar da gestão dos recursos públicos para população, equipe de saúde, gestor municipal e gestor estadual. Cada município poderá escolher uma equipe de Saúde da Família (eSF) para participar do programa.