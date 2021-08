Milton Sganderla será homenageado na Semana Farroupilha de Tenente Portela

Os tradicionalistas de Tenente Portela, através da patronagem dos CTGs Sentinela Da Fronteira e Guardiões da Fronteira, escolheram o tradicionalista Milton Sganderla para ser o homenageado na Semana Farroupilha deste ano.

Milton, falecido em abril, vítima da Covid-19, teve uma vida direcionada na defesa e na difusão dos valores do tradicionalismo gaúcho. Ele foi patrão do Sentinela Da Fronteira e patrão de honra do CTG Guardiões da Fronteira. Por várias vezes fez parte da coordenação da 20ª região. Foi o primeiro e um dos únicos portelenses a fazer parte da Ordem dos Cavalheiros do MTG.

Tinha paixão pelas cavalgadas, tanto que percorreu mais de 5 mil quilômetros no lombo de cavalos. Deixou seguidores entre amigos e familiares. O seu filho, o empresário Tiago, foi coordenador da Vigésima Região Tradicionalista e o filho André se tornou um destacado laçador. Milton recebe esta justa homenagem e se soma a outros nomes que serão destacados pela 20ª Região Tradicionalista.

