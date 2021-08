Jornada virtual sobre tuberculose acontecerá durante o mês de setembro

Em todas as quintas-feiras de setembro, o Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose no RS (CEETB-RS) realizará a jornada virtual Tuberculose em debate: perspectivas para proteção e cuidado de populações vulneráveis à tuberculose e coinfecção TB-HIV. O objetivo é proporcionar um espaço de debate e propostas de alternativas para o enfrentamento dessa doença e da infecção conjunta ao HIV/aids em populações mais vulneráveis a essas epidemias. As inscrições são ilimitadas e estão abertas nestelink.

“A tuberculose é profundamente determinada pela desigualdade social, e alguns grupos populacionais apresentam maior risco de adoecimento, como a população em situação de rua, população privada de liberdade, indígenas e pessoas vivendo com HIV/aids”, explicou a assistente social do Hospital Sanatório Partenon e integrante do CEETB, Elsa Franke Roso. De acordo com ela, o ponto forte do evento é a ampla articulação com vários setores da sociedade, possibilitando que as populações mais afetadas pela doença protagonizem o debate e fortaleçam sua participação no enfrentamento da epidemia.

Da Secretaria da Saúde (SES), participam do comitê servidores do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, Hospital Sanatório Partenon, Escola de Saúde Pública e 3ª e 14ª Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), assim como apoiadores do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde e da Residência Integrada em Saúde.