Anvisa autoriza estudo clínico de nova vacina contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou novo estudo clínico para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. A pesquisa será realizada em fase 1, quando há análise da eficácia e segurança em um grupo menor de voluntários.

O projeto é conduzido por um consórcio formado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) e pelas empresas HDT Bio Corp, dos Estados Unidos, e Gennova Biopharmaceuticals, da Índia.

O estudo será realizado no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos com a participação de 90 voluntários, de 18 a 55 anos. Parte das pessoas receberá duas doses em um intervalo menor, de 29 dias. Já outra parte á aplicação em um período maior entre cada dose, de 57 dias.

O teste no Brasil será realizado no Hospital da Bahia, localizado em Salvador. Caso o desenvolvimento avance, a participação brasileira envolve a transferência de tecnologia, que seria realizada por meio do Centro Universitário Senai Cimatec, localizado na Bahia.

Este é o 13º ensaio clínico autorizado pela Anvisa. (25), a agência autorizou um estudo em fase 3 a ser realizado pela indústria de biotecnologia Innovio Pharmaceuticals, com sede nos Estados Unidos.