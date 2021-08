Balanço da imunização: 83% dos municípios alcançaram a meta de vacinar a população com 18 anos ou mais

Até o dia 25 de agosto, 412 municípios atingiram a meta de chegar de ter a população de 18 anos ou mais vacinada contra a Covid-19, o que representa 83% do total de cidades do Rio Grande do Sul. A data havia sido calculada pelo governo do Estado com base no avanço da vacinação pelas prefeituras e no fluxo de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O balanço foi divulgado pelo governador Eduardo Leite, em uma live na manhã desta quinta-feira (26/8).Clique aqui e veja a transmissão.

“A boa notícia é que ficamos muito próximos da meta em todo o Estado: 86,3% da população de 18 anos ou mais já recebeu ao menos a primeira dose. É um percentual expressivo e se aproxima das melhores prescrições para imunização da população”, afirmou o governador.

• Acompanhe a vacinação no RS em tempo real no site Monitoramento da Imunização Covid-19.

Até as 6h18 desta quinta (26), o painel apontou que 7.735.317 pessoas já haviam sido imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 86,3% da população com 18 anos ou mais. A meta de alcançar toda a população vacinável até 25 de agosto não se confirmou porque houve redução de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

“O ritmo de distribuição de doses perdeu velocidade. Assim, entre o que esperávamos de doses enviadas ao RS de 20 de julho para cá chegaram cerca de 500 mil a menos. Mesmo assim, tivemos um empenho das equipes dos municípios para que pudéssemos avançar na vacinação, o que pode ser observado no balanço de municípios”, apontou Leite.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

Do início da campanha de imunização até o dia 20 de julho, quando foi enviada a 31ª remessa, o percentual destinado ao RS ficava em torno de 6% do total geral de vacinas distribuídas pelo governo federal a todos os Estados. A partir da 32ª remessa, que chegou ao RS em 1º de agosto, o percentual de doses foi reduzido para cerca de 4%, permanecendo assim nas 10 remessas seguintes – a última chegou ao Estado na segunda (23/8).

O RS recebeu e distribuiu aos municípios 7.692.442 doses para uma população vacinável de 8.887.920, ou seja, 87% do total. Se o percentual de doses enviadas ao RS tivesse sido mantido, o Estado teria distribuído 93% do total de doses para atender a população vacinável.

Até a manhã desta quinta (26), 412 prefeituras informaram à Secretaria da Saúde (SES), a pedido da própria pasta, que já começaram a imunizar a faixa etária de 18 anos ou mais. Nessas cidades, 85,1% já receberam ao menos a primeira dose.

“Como a atualização do sistema do Ministério da Saúde não tem a mesma agilidade da aplicação das vacinas na ponta, além de acompanharmos os dados oficiais, consultamos os municípios a cada dois dias para verificarmos em que idade cada município estava iniciando a vacinação. Além disso, também acompanhamos a distribuição de doses proporcional por idade. O Estado envia aos municípios, nominalmente, quem ainda não recebeu a segunda dose para que as equipes de saúde possam fazer busca ativa dessas pessoas”, informou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa.

Para garantir o melhor aproveitamento da campanha de imunização gaúcha, a SES tem acompanhado o processo junto aos municípios e está fazendo redistribuição de doses entre as cidades – das que já vacinaram toda a população para aquelas que ainda têm público vacinável aguardando –, além de distribuir mais doses para quem precisa mais.

Mesmo aqueles que ainda não finalizaram a imunização da população vacinável seguem em ritmo acelerado. O dado é móvel, ou seja, a todo instante as prefeituras estão atualizando as informações e oficializando o Estado.

“Os municípios que não chegaram à meta seguirão recebendo doses. Todos terão oportunidade de prosseguir e alcançar a meta, que não é só iniciar os 18 anos, mas completar as metas populacionais de cada faixa etária. Então, temos de chegar aos 18 anos, fazer busca ativa de quem não recebeu a segunda dose, e fazer busca ativa de quem, por alguma resistência ou situação momentânea, não tenha recebido a primeira dose”, detalhou Ana Costa.

A SES ainda aguarda a orientação técnica do Ministério da Saúde a respeito da aplicação da terceira dose da imunização e da vacinação de adolescentes. A partir do documento oficial, será possível divulgar os cronogramas e os próximos passos.

• Clique aqui e acesse o balanço do Te Vacina RS até 25 de agosto.