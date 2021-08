RS recebe quase 360 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta

O Rio Grande do Sul recebe quase 360 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 nesta quinta-feira. As doses de Coronavac e Pfizer chegarão em dois voos diferentes no Aeroporto Salgado Filho.

Pela manhã, às 10h10min, o lote esperado é 184.400 doses de Coronavac. Já no início da noite, às 18h35min, a Secretaria Estadual recebe mais 175.500 doses da Pfizer.

Os imunizantes devem ser utilizados para completar o esquema vacinal da população gaúcha com a segunda dose.

Até a tarde desta quarta, o Rio Grande do Sul havia conseguido imunizar 85,7% da população vacinável, acima de 18 anos, com ao menos uma dose. Os números devem ser atualizados nesta quinta, aproximando o quantitativo de pessoas vacinadas da meta de 100%, que o governo estadual previa alcançar até esta quarta. Já o índice de pessoas que tomou duas doses ou a dose única era de 42,5%, também nessa tarde.

