Estado lança programa Rede Bem Cuidar RS nesta segunda, dia 23

O governo do Estado lança, nesta segunda-feira (23/8), às 16h, o programa Rede Bem Cuidar RS e o novo Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps).

A Rede Bem Cuidar RS é um dos componentes do Piaps de qualificação da atenção primária. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária.

O evento será realizado no Palácio Piratini e transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, estarão presentes.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do programa Rede Bem Cuidar RS e do novo Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde

Quando: segunda-feira (23/8), às 16h

Plataforma: canais oficiais do governo do Estado -https://www.youtube.com/watch?v=z8SGaqBDUAg