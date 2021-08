Covid-19: Rio suspende repescagem para quem tem menos de 30 anos

O município do Rio de Janeiro suspendeu a repescagem da vacinação de primeira dose contra a covid-19 para pessoas que tem de 20 a 29 anos, que estava prevista para hoje (21). Portanto, só poderão se imunizar com primeira dose neste sábado pessoas que têm 30 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes.

Também está mantida a aplicação da segunda dose conforme o calendário previsto. Os postos de vacinação só funcionarão hoje até as 12h.

A decisão de suspender a repescagem para os mais jovens foi anunciada na noite de ontem (20) pela Secretaria Municipal de Saúde, devido à falta de imunizantes no município.

O Rio de Janeiro concluiu ontem o cronograma de vacinação, em primeira dose de sua população adulta, com a imunização de jovens com 18 e 19 anos.

O município informou que aguarda novas remessas do Ministério da Saúde até domingo (22), para não comprometer seu calendário, que prevê a vacinação de adolescentes com 15 a 17 anos na semana que vem.

O Ministério da Saúde informou ontem que concluirá hoje o envio de mais 7,3 milhões de doses de vacina para todos os estados brasileiros. Dessas, 297 mil serão destinadas ao estado do Rio.