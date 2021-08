Queiroga visita centro de distribuição de vacinas em Guarulhos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou hoje (20) o Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local ficam armazenadas as doses de vacinas contra a covid-19 para serem distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O ministro apresentou as diversas etapas que precisam ser cumpridas parara garantir a qualidade dos imunizantes antes de que sejam aplicados na população. Entre o processo necessário, está a checagem de temperatura e controle de qualidade e emissão de documentação pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A logística de distribuição é acordada entre o Ministério da Saúde e os órgãos estaduais e municipais, em reuniões feitas três vezes por semana.

A vacinação tem, segundo o ministro, papel central no enfrentamento da covid-19 no país. “Essa é a principal política pública de enfrentamento da pandemia: a vacinação. Já distribuímos mais de 215 milhões de doses”, ressaltou.

Segundo Queiroga, apesar de toda a complexidade, o ministério tem trabalhado para que a imunização aconteça dentro do menor tempo possível. “Isso acontece por toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para que toda a população receba as vacinas, é nosso dever”, acresce