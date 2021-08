Governo anuncia municípios vencedores da segunda etapa do Prêmio Te Vacina RS

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciou, na manhã desta sexta-feira (20/8), os vencedores da segunda e última etapa do Prêmio Te Vacina RS, que busca reconhecer e valorizar os municípios que mais vacinaram contra a Covid-19 no Estado.

Foram duas etapas com premiação de R$ 625 mil. A primeira foi divulgada em 20 de julho. Na premiação divulgada nesta sexta (20), em primeiro lugar, entre os diferentes portes de município conforme a população, ficaram Erechim, Santo Ângelo, Júlio de Castilhos e São João do Polêsine. Em segundo lugar, Alvorada, Carazinho, Feliz e Nova Bréscia. A lista com os valores está abaixo. Os municípios contemplados em julho foram excluídos agora, para que não se repetissem vencedores e mais cidades pudessem dispor do prêmio.

Nesta segunda fase foram consideradas doses aplicadas e registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) até as 23h59 de 17 de agosto. O índice foi obtido dividindo a quantidade de doses aplicadas pelas vacinas distribuídas por município, limitando os valores de 0 a 100. Se um município recebeu 100 doses e aplicou 80, por exemplo, a cobertura vacinal é de 80%.

O uso dos recursos recebidos da premiação deverá ser em ações na atenção primária à saúde. O pagamento será realizado por meio do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

A secretária Arita disse que "o prêmio Te Vacina não é somente da gestão municipal, mas dos vacinadores e da população: nosso trabalho é concretizado no município". Levantamento realizado pela Secretaria da Saúde mostra que 358 municípios do Estado já estão vacinando na faixa etária de 18 a 22 anos; 104 municípios vacinam de 23 a 27 anos e outros 25 já imunizam na faixa etária de 28 a 34 anos. "Estamos muito bem na reta final, próximos de atingir a meta programada de aplicação de primeiras doses na população gaúcha acima de 18 anos até o próximo dia 25", afirmou Arita.

"O prêmio é uma forma de incentivar ainda mais os municípios, já que muitos estão com excelentes desempenhos. É uma alegria reconhecer as equipes que trabalham e também uma forma de podermos comemorar que estamos chegando ao final desta etapa”, disse a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa. "Todo o RS é campeão. Independentemente de quem receber os recursos, pois é um esforço coletivo para a imunização de todos", acrescentou.

Como critério de desempate, foi calculado o total de segundas doses aplicadas dividido pelo número de doses distribuídas. Não foram contabilizadas doses distribuídas e aplicadas que não são de responsabilidade direta dos municípios, como no caso da vacinação dos povos indígenas.

O representante da diretoria do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde (Cosems/RS), Guilherme Ribas, reiterou que, para os municípios, é um incentivo muito expressivo. "Já estamos no sétimo mês de campanha de vacinação. O prêmio dá um gás para a ampliação das ações. Essas iniciativas fazem diferença para proteger a população", afirmou.

Nesta sexta-feira (20/8), chegam ao Estado mais 315 mil vacinas contra a Covid-19 e deverão ser distribuídas aos municípios nos próximos dias.

"Com a chegada dessas doses, iremos fazer novos ajustes para encaminhar mais vacinas para que aqueles municípios que ainda precisam avançar possam chegar na nossa meta na próxima semana", disse a secretária Arita.

Por volta das 10h30 desta sexta (20), pousou no aeroporto da capital avião trazendo 181.400 doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Às 19h40 está prevista a chegada de 134.550 doses de vacinas da Pfizer.

VENCEDORES DA 2ª ETAPA

•Municípios acima de 100 mil habitantes

1º lugar: Erechim- R$ 150 mil

2º lugar: Alvorada- R$ 100 mil

• Municípios entre 50 mil e 99.999 habitantes(26 concorrentes):

1º lugar: Santo Ângelo- R$ 100 mil

2º lugar: Carazinho- R$ 75 mil

• Municípios entre 10 mil e 49.999 habitantes(123 concorrentes):

1º lugar: Júlio de Castilhos- R$ 75 mil

2º lugar: Feliz- R$ 50 mil

• Municípios abaixo de 10 mil habitantes(329 concorrentes):

1º lugar: São João do Polêsine- R$ 50 mil

2º lugar: Nova Bréscia- R$ 25 mil



VENCEDORES DA 1ª ETAPA(divulgação em 20 de julho)

• Municípios acima de 100 mil habitantes (19 concorrentes):

1º lugar: Passo Fundo

2º lugar: Uruguaiana

• Municípios entre 50 mil e 99.999 habitantes (26 concorrentes):

1º lugar: Santa Rosa

2º lugar: São Borja

• Municípios entre 10 mil e 49.999 habitantes (123 concorrentes):

1º lugar: Tenente Portela

2º lugar: Arroio do Sal

• Municípios abaixo de 10 mil habitantes (329 concorrentes):

1º lugar: Vila Flores

2º lugar: Barra do Rio Azul