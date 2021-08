Aumenta para 66 número de pessoas contaminadas pela variante Delta no RS

Com mais 14 novos casos confirmados, através do sequenciamento genético completo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), subiu para 66 o número de pessoas contaminadas pela variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Até a última terça, eram 52 casos positivos da cepa.

Com as novas contaminações, chega a 23 o total de municípios que já detectaram infecções pela variante, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). As últimas cidades que tiveram casos registrados foram Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Guaíba, Novo Hamburgo, Panambi e Viamão.

Ainda de acordo com a pasta, a transmissão comunitária da Delta – quando não há mais possibilidade de definir a origem da infecção – já ocorre há quase um mês em território gaúcho.

“Então ela já pode estar em qualquer município. As medidas de proteção como uso de máscaras, álcool gel, evitar aglomerações e diminuir as exposições continuam vigentes”, alertou o especialista em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Richard Steiner Salvato.

Ainda de acordo com a SES, há outros 95 casos prováveis da variante aguardando confirmação, de um total de 161 amostras que já foram enviadas à Fiocruz.

