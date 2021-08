Casa de Cultura Mario Quintana disponibiliza conteúdo educativo on-line sobre o poeta

No material destinado a educadores, a obra de Mario Quintana é ponto de partida para explorar questões mais amplas - Foto: Dulce Helfer/Divulgação CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) está disponibilizando um material inédito, gratuito e em formato on-line sobre a vida e o legado do poeta homenageado pela instituição. A publicação destina-se a educadores. Conta com proposições artísticas e literárias adaptáveis a todas as idades, podendo ser realizadas antes, durante e depois da visita à CCMQ (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre).

Os idealizadores do projeto, Andrei Moura, Clara Marques e Lucas Schultz, do Núcleo Educativo da CCMQ, observam que a descoberta e o reconhecimento de si, dos outros e dos mundos possíveis que a imaginação permite criar são o mote do novo material didático.

Publicação tem uma biografia de Quintana e proposições artísticas e literárias, além de uma seção sobre literatura surda - Foto: Reprodução

IntituladaA leitura do mundo pelo Espelho Mágico de Mario Quintana, a publicação toma a obra do poeta como ponto de partida para explorar questões mais amplas, buscando unir literatura, artes visuais e filosofia. A proposta dos organizadores é que educadores, estudantes e todos que tenham curiosidade em conhecer mais sobre o poeta possam ter acesso a informações, curiosidades e imagens raras, desde fotos da infância de Mario Quintana, até parte da ampla coleção de documentos mantidos pelo Núcleo de Acervo e Memória da CCMQ.

Composto por uma breve biografia de Quintana, fartamente ilustrada com fotografias pessoais, o material apresenta cinco proposições artísticas e literárias, além de uma seção especial sobre literatura surda. A equipe do Núcleo Educativo explica que essa seção traz reflexões sobre a importância da valorização da cultura surda e seus expoentes na literatura. Ou seja, poetas e escritores que fazem literatura a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O texto traz como subsídio aos educadores uma lista de obras da literatura adaptadas para Libras.

A proposta pedagógica faz conexões entre poesia, cinema e obras de arte, em sua maioria produções de mulheres artistas brasileiras. “Nosso objetivo com este material é contribuir para a construção de sujeitos críticos e sensíveis à realidade dos seus entornos, já que entendemos que a educação é um instrumento ativo de criação e transformação da sociedade”, destaca Clara.

O propósito da publicação também é desmistificar versões inverídicas sobre a vida e a obra do poeta. “Existem muitas narrativas sobre o Mario Quintana e nem todas são verídicas. Percebemos que seria importante oferecer, principalmente aos professores, uma fonte confiável, um ponto de partida para trabalhar com a poesia do Quintana com os alunos”, assinala Moura.

A partir da disponibilização do material on-line, das atividades propostas presencialmente em visitas à CCMQ e do desdobramento pedagógico em sala de aula, os organizadores pretendem ampliar o projeto e abrir um canal de construção coletiva com a vivência e a experiência dos educadores. Para tanto, sugestões e proposições de novas atividades podem ser enviadas para o e-mail [email protected]

“A poesia de Mario Quintana é muito vasta, assim como é a CCMQ. Nosso desafio foi elaborar proposições que pudessem dar conta dessa amplitude. Porém, as atividades do material são apenas provocações, não se encerram em si mesmas. A ideia é que cada educador possa partir delas para pensar em novos desenvolvimentos e desdobramentos, cujas possibilidades são infinitas”, acrescenta Schultz.

• O conteúdo educativoA leitura do mundo pelo Espelho Mágico de Mario Quintanapode ser baixado gratuitamente também no linktree do Instagram @ccmarioquintana.