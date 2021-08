Orquestra Sinfônica de Porto Alegre abre concurso para 16 novos músicos

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) está prestes a se tornar ainda maior. A Fundação Ospa, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), abriu na quinta-feira (19/8) inscrições para o concurso público que selecionará 16 novos músicos para o corpo da orquestra. Dessa maneira, a sinfônica passará dos atuais 96 para 112 músicos – o maior quadro em décadas. As inscrições poderão ser realizadas até 17 de setembro pelo sitefundatec.org.br.

"O concurso possibilitará o preenchimento completo da orquestra. Permitirá a ampliação do repertório e de ações educacionais e sociais da Fundação Ospa. É uma grande conquista, especialmente neste momento difícil, com orquestras fechando em todo o país”, pontua o maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté. Nos últimos anos, só no Rio Grande do Sul, três grandes orquestras encerraram as atividades.

As novas oportunidades exigem Ensino Médio completo e contemplam músicos solistas, assistentes e filas nos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão, trombone e harpa. Esta última posição está vazia desde 2010, o que torna necessária a contratação de harpista sempre que uma obra prevê o instrumento.

O concurso terá coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), que aplicará as provas de caráter competitivo no mês de novembro. Nessa seleção, os candidatos são identificados por números e tocam atrás de um biombo. Assim, a banca examinadora, formada por especialistas, não tem como identificar os candidatos, apenas avaliar a música.

O último concurso para ingresso na sinfônica foi realizado em 2014, sendo que a nomeação ocorreu em 2018. Na ocasião, 27 entre mais de 550 músicos de todo o Brasil concretizaram o sonho de integrar uma das principais orquestras da América do Sul. Neste ano, a expectativa é de que a procura cresça muito, atraindo candidatos brasileiros e estrangeiros.

Sobre a Fospa

A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e formação de plateias no Rio Grande do Sul. Vinculada à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, a Fospa mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música.

VAGAS ABERTAS

• Músico assistente – Spalla assistente (1)

• Músico solista – Violino II (1)

• Músico fila – Violino I (2)

• Músico fila – Violino II (2)

• Músico solista – Viola (1)

• Músico fila – Viola (1)

• Músico fila – Violoncelo (1)

• Músico fila – Clarinete II (1)

• Músico solista – Trompa (2)

• Músico solista – Harpa (1)

• Músico assistente – Contrabaixo (1)

• Músico assistente – Percussão (1)

• Músico assistente – Trombone (1)



Total de vagas: 16

• Escolaridade: Ensino Médio completo



• Carga horária semanal: 30 horas



• Salário: de R$ 4.801,89 a 5.294,08



• Inscrições: de 19/8 a 17/9/2021 pelo sitewww.fundatec.org.br



• Valor das Inscrições: R$ 92,64



• Período de realização da prova: 16 a 26/11/2021



• Edital completo disponível no sitewww.fundatec.org.br



• Informações e dúvidas:contato.fundatec.org.bre pelos telefones (51) 3320-1043, para Porto Alegre, ou 0800-035-2000, para interior do Rio Grande do Sul e outros Estados