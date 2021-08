Rio está com estoque crítico da vacina contra covid-19, diz secretário

O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro Daniel Soranz manifestou pelas redes sociais preocupação com a situação dos estoques de vacina contra a covid-19. Alguns postos já informaram não ter condições de aplicar a primeira dose.

Ficamos aguardando a semana toda a chegada de doses do Ministério da Saúde, neste momento as unidades com estoque crítico para a aplicar a primeira dose de D1. @Saude_Rio @minsaude — Daniel Soranz (@danielsoranz) August 19, 2021

Conforme o cronograma oficial, a capital pretende concluir nesta semana a aplicação da primeira dose nas pessoas acima de 18 anos. Hoje estão sendo vacinados os de 19 anos. No seu perfil, a secretaria municipal também se manifestou sobre a situação. A expectativa da pasta é que a situação seja normalizada amanhã.

Devido ao atraso na liberação de novas doses, algumas unidades da cidade já estão com os estoques esgotados. Jovens de 19 anos que eventualmente não consigam se vacinar hoje (19), por falta de doses no postos, poderão se vacinar amanhã, junto com as pessoas de 18 anos. pic.twitter.com/TXktw330oB — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 19, 2021

Por meio de seu site, o Ministério da Saúde informa que 207,1 milhões de doses já foram entregues aos estados e municípios desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19. "Dessas, 168 milhões já foram aplicadas, sendo 117 milhões de primeira dose e 51,1 milhões de segunda dose ou dose única da vacina", afirma a pasta.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foi antecipada a chegada de mais 3,9 milhões de doses para o mês de agosto. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de vacinas e outras 62,6 milhões deverão ser entregues pelos laboratórios em setembro.