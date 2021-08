Com mais duas mortes, sobe para 14 o total de vítimas em surto de Covid no Hospital Conceição

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) confirmou mais duas mortes de pacientes em decorrência do surto de coronavírus que atinge o Hospital Conceição, em Porto Alegre. Com isso, chega a 14 o total de vítimas desde o início do mês quando houve o registro da contaminação em massa na instituição.

As vítimas mais recentes são idosas e possuíam comorbidades. Trata-se de uma mulher, de 82 anos, natural da China e que residia na Capital. Ela foi levada pelo SAMU até o hospital através do protocolo de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em atendimento foi identificada infecção covid nosocomial devido ao rastreio na unidade neurovascular. A idosa já havia tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus. A outra vítima é um homem, de 64 anos, morador de Viamão, que possuía um tumor maligno. Conforme o hospital, ele não havia se imunizado contra a doença.

O GHC também atualizou o total de contaminados que subiu de 129 para 136. São 86 pacientes e 50 funcionários infectados. No caso dos pacientes, 38 estão hospitalizados em enfermarias, 11 em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 23 tiveram alta hospitalar. Em relação aos profissionais de saúde, 36 estão em isolamento domiciliar, dois encontram-se hospitalizados, dois tiveram alta hospitalar e 10 já puderam retornar ao trabalho.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, 55 (64%) pacientes infectados tomaram a segunda dose da vacina. Entre os funcionários contaminados, 40 (80%) estavam com o esquema vacinal completo.

