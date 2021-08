Portal TeVacina.RS recebe nota máxima em estudo do Tribunal de Contas do Estado

Oportal TeVacina.RS, do governo do Estado, atendeu a 100% dos critérios avaliados por pesquisa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que demonstra o nível de transparência nos dados de vacinação no Rio Grande do Sul.

Entre os critérios, estão a divulgação de doses distribuídas e aplicadas, informações sobre eficácia e segurança de cada uma das fabricantes, facilidade de acesso e entendimento dos dados, divulgação do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 e epaço para denúncias de “fura-filas”, entre outros.

Auditora pública externa do TCE que realizou a análise dos portais do governo do Estado referentes à vacinação, Carla Gross Dias disse que “tanto o portal TeVacina como o painel de acompanhamento de recebimento, distribuição e aplicação das doses estão bem claros, o que garantiu a nota máxima nos resultados preliminares da pesquisa”.

De acordo com o diretor do Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), Bruno Naundorf, “desde o início da pandemia, houve a determinação do governador Eduardo Leite e da secretária Arita Bergmann de que o Estado tivesse todos os dados sobre a Covid-19 à disposição da população”. Assim, não apenas dados relativos à vacinação estão acessíveis no portal, como as informações, quase que em tempo real, da ocupação de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), atualização diária de casos confirmados e óbitos em decorrência da doença, e todos os investimentos de recursos públicos, tanto estaduais como federais.

“O Estado agiu para ter a maior transparência possível em relação às vacinas, e podem ser acompanhados os dados de cada município. Todo o esforço agora foi reconhecido pelo TCE na avaliação da transparência na vacinação contra a Covid-19”, completou Naundorf.

Diretor do Departamento de Gestão de Tecnologias da Informação, Maurício Reckziegel também vê o resultado da pesquisa como um reconhecimento. “A transparência, a transformação digital e a busca por desburocratização norteia nossa gestão”. Ele acrescentou que o Rio Grande do Sul também figura em primeiro lugar no ranking nacional Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

“O portal de vacinação do Estado, além de oferecer consultas on-line e com visualizações que buscam transmitir, de forma simples, o panorama da pandemia, ainda fornece acesso aos dados para que desenvolvedores e adeptos da tecnologia da informação possam fazer análises completas”, explicou.