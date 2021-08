Covid-19: DF começa a vacinar jovens a partir de 18 anos

O Distrito Federal (DF) começa nesta ça-feira (17) a vacinar contra a covid-19 jovens com idade a partir de 18 anos. A aplicação das doses estará disponível a partir do meio-dia. Essas faixas de idade poderão continuar recebendo a vacina, de acordo com a disponibilidade dos imunizantes.

O início da vacinação ao meio-dia ocorre pelo fato de o DF ter recebido o insumo necessário à vacina (diluente) na noite de . Com isso, foi necessário um tempo para a preparação das doses.

Para esta nova fase da vacinação, foram recebidas 55.150 doses de CoronaVac e 60.840 doses do imunizante da Pfizer.

O plano do DF é avançar na imunização de adolescentes para o conjunto da faixa etária, e não somente para aqueles com comorbidades. Isso depende, no entanto, da entrega de mais doses, o que é esperado para esta semana.

Em entrevista coletiva nessa -feira (16), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou que mais de 75% dos moradores do DF com mais de 18 anos já receberam a primeira dose ou a dose única.

Considerando o conjunto da população, foram imunizados 60,25%. Quanto à segundo dose, o índice de imunização chega a 29,85% da população com mais de 18 anos e a 22,59% do total de moradores da capital.

Variante Delta

O secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, disse que já foram identificados 87 casos da variante Delta. Desse total, 53 são mulheres e 34, homens. As faixas etárias com mais casos são de pessoas entre 20 e 29 anos (21) e entre 50 e 59 anos (22).

Okumoto lembrou que cidades de outros países, como Nova York e Tel Aviv, voltaram a exigir o uso de máscaras em razão da retomada dos casos, especialmente da variante Delta. Ele reforçou a importância das medidas de prevenção.