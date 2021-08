Estado e municípios definem novo cálculo de distribuição das vacinas

Quase às 18h desta segunda (16/8), 182.500 doses de Astrazeneca chegaram ao aeroporto da capital em avião vindo do Rio - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Prestes a completar a primeira dose de 100% da população gaúcha de 18 anos ou mais, meta prevista pelo governo do Estado para ser atingida até 25 de agosto, gestores municipais e estaduais, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nesta segunda-feira (16/8), definiram uma nova proposta de distribuição das vacinas contra a Covid-19.

Ficou definido que, a partir da próxima distribuição de doses, que deve ocorrer na quarta-feira (18/8), o cálculo de rateio das vacinas não levará mais em conta o critério de faixa etária. “Vamos calcular quantas doses para primeira aplicação ou aplicação única cada município ainda precisa receber, independentemente de qual idade aquele município esteja vacinando”, explicou a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Tani Ranieri. O cálculo será realizado levando em conta todas as remessas já distribuídas até o momento.

De acordo com a secretária adjunta da Secretaria da Saúde (SES), Ana Costa, a distribuição por faixa etária foi utilizada até o momento com eficiência. "Agora, na contagem regressiva, é importante nos basearmos nas doses que faltam em cada um dos municípios para que cheguem na meta o mais próximos uns do outros. Vamos completar juntos a meta que o Estado propôs”, afirmou.

Os gestores municipais que quiserem reportar alguma distorção no rateio de doses ou pedir doses extras poderão entregar ofício à SES, que será analisado por uma equipe técnica conjunta entre a pasta e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

Panorama da vacinação

O Rio Grande do Sul já recebeu e distribuiu 7,1 milhões de doses contra a Covid-19 para primeira dose (D1) ou dose única, o que corresponde a 81% da população gaúcha acima de 18 anos. Os municípios que, proporcionalmente, receberam menos doses receberam, no mínimo, 69,9% de doses para a primeira aplicação ou dose única de toda a população maior de 18 anos. Para atingir 100% desse recorte, ainda precisam ser distribuídas 1,6 milhão de doses. Até o momento, 39 municípios já informaram à SES que receberam doses suficientes para D1 de toda a população acima de 18 anos.

Antes das 10h da manhã desta segunda (16/8), chegaram a Porto Alegre 84.240 doses de Pfizer em avião que vindo de Guarulhos (SP) - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Tani ainda salientou que, independentemente de eventuais distorções na distribuição, todos os 497 municípios irão receber as doses necessárias para toda a sua população vacinável. “Os ajustes são para corrigir o que ficou para trás, como pessoas que receberam a dose fora do seu território”, completou.

O presidente do Cosems/RS e secretário de Saúde de Canoas, Maicon Lemos, parabenizou e agradeceu o trabalho realizado pela SES e pelo Cosems na definição de um novo critério de distribuição das vacinas aos municípios. “Precisamos ajustar os passos para chegarmos juntos aos 100%”, falou.

Distribuição

Na quarta-feira (18/8), o Estado distribuirá às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) cerca de 200 mil doses de Pfizer e cerca de 40 mil de Coronavac que chegaram ao Estado entre sábado (14/8) e esta segunda-feira (16/8).

Os imunizantes serão utilizados para avançar na campanha de vacinação como dose 1, e já será utilizado o novo método de cálculo.

Ainda na mesma entrega, serão distribuídas cerca de 260 mil doses de Astrazeneca, utilizadas para segunda dose de quem já recebeu a primeira – cerca de 180 mil unidades que chegaram na segunda-feira (16/8) e 85 mil que estavam reservadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre.