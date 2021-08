Servidores estaduais começam campanha de doação de sangue

Entre tantos impactos da pandemia do Covid-19, a baixa nos estoques dos bancos de sangue é um deles. Para fomentar a captação de doadores e auxiliar na manutenção dos estoques em patamares seguros, servidores do governo estadual são convidados a aderir à campanha "Servidor Público em Defesa da Vida".

Uma iniciativa da Secretaria da Saúde (SES) e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (DMEST), Núcleo Proser, a campanha convida os servidores a doarem sangue toda quarta quarta-feira do mês, iniciando em 25 de agosto.

Para os lotados no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) que participarem do movimento haverá transporte para as doações, com saída do às 9h30 para o Hemocentro do Estado (Av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon – Porto Alegre).

Servidores do interior que tiverem interesse podem conferiraquio local mais próximo para doação.

“A pandemia trouxe à tona muitos medos, mas também mostrou a importância da união de todos para ultrapassar os momentos difíceis. Esta campanha irá nos unir ainda mais, mostrando a importância e a gratidão pela vida, pois o ato de cada doação pode salvar quatro vidas”, afirma a diretora do DMEST, Carla Bravo.

Os servidores interessados devem preencher o cadastro nestelink.

“Ainda não há substituto para o sangue. Somente através do ato de doação é que podemos obter este tecido vivo que corre em nossas veias e que pode salvar vidas”, lembra a coordenadora da captação de doadores do Hemocentro, Gesiane Almansa.

Bate-papo

Mais informações sobre a doação de sangue e a campanha serão abordadas em uma palestra agendada programada para 18 de agosto, às 14h30. Os servidores interessados podem realizar a inscrição noSympla.