Estado lança plataforma para agendamento de doadores de sangue

A partir da necessidade de aumentar a captação de sangue no Rio Grande do Sul, o Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH) lança, nesta segunda-feira (16/8), uma plataforma on-line para agendamento de doadores.

A ferramenta tem por objetivo expandir e facilitar o atendimento. “Tendo em vista a baixa oferta de candidatos à doação que vem ocorrendo nos últimos tempos, criamos mais este canal para auxiliar as pessoas que estão dispostas a salvar vidas”, afirma Gesiane Almansa, coordenadora de captação de doadores do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), sediado em Porto Alegre.

“Estamos expandindo as formas de agendamento porque acreditamos que novos canais poderão facilitar o atendimento ao doador, uma vez que o sistema possibilitará a escolha e a definição do melhor dia e horário para realizar a doação”, explica a coordenadora.

Neste primeiro momento a plataforma, que foi desenvolvida pela Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do RS, estará disponível para agendamentos no hemocentro de Porto Alegre, servindo como um projeto piloto. Posteriormente, a plataforma será implementada nos demais hemocentros da rede estadual de sangue, sediados em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Alegrete, Caxias do Sul, Santa Rosa e Cruz Alta.

COMO O SISTEMA FUNCIONA:

Acesse a Plataforma de Agendamento para Doação de Sangue pelos links abaixo e faça e escolha de uma data e um horário a partir desta segunda (16):

AgendamentoouCancelamento

• Os doadores terão a possibilidade acessar o sistema em qualquer horário.

• O agendamento será realizado conforme a disponibilidade de cada doador e da disponibilidade da agenda.

• O sistema oferece a possibilidade de cancelar a agenda, caso seja necessário.

• Não é preciso aguardar o retorno de um funcionário para confirmação.

• Ao acessar o sistema, cada doador poderá verificar datas e horários disponíveis e depois preencher os campos com seus dados, como nome, CPF, telefone e e-mail. Ao final, aparecerá na tela a mensagem de confirmação do agendamento e também será enviado um e-mail de confirmação.

• O telefone (51) 3336-6755 e o Whatsapp (51) 98405-4260 continuam em funcionamento para agendamentos e informações.

Clique aqui e acesse mais informações sobre doação de sangue no site da Secretaria da Saúde.