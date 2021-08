RS recebe mais 266.740 vacinas contra a Covid-19 na segunda, dia 16

Em voo previsto para pousar às 9h50 da segunda-feira (16/8) no aeroporto de Porto Alegre devem chegar 84.240 doses de vacina Pfizer contra a Covid-19. Oito horas depois é aguardado a chegada de avião com 182.500 doses de Astrazeneca. As duas remessas totalizarão mais 266.740 unidades enviadas pelo Ministério da Saúde.

Neste sábado (14/8), foram recebidas 77.600 Coronavac e 129.870 Pfizer. A destinação e distribuição destas remessas deverá ser definida nos próximos dias.

Distribuição

Na segunda-feira (16) também haverá a distribuição das doses que chegaram ao Estado na sexta-feira (13/8). Do total de 169.120 imunizantes, gestores estaduais e municipais, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), definiram por distribuir de imediato 51.800 Coronavac e 65.520 Pfizer desta remessa.

As vacinas serão para a primeira dose (D1) por faixa etária. As demais ficarão reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Imunobiológicos (Ceadi), para distribuição posterior e garantir a segunda dose (D2) na data oportuna.

Desse quantitativo, os municípios de Bagé, Jaguarão, Porto Xavier e Santana do Livramento, que já receberam imunizantes suficientes para vacinar com a D1 a população de 18 anos ou mais, receberão doses de Pfizer para imunizar adolescentes, gestantes e puérperas com comorbidades.

Cada uma das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) deverá buscar as doses da sua região em Porto Alegre a partir das 13h30 de segunda (16). A 2ª CRS (Frederico Westphalen), 4ª (Santa Maria), 7ª (Bagé), 12ª (Santo Ângelo), 13ª (Santa Cruz do Sul) e 17ª CRS (Ijuí) optaram por retirar as vacinas na Ceadi na terça-feira (17).

CHEGADA PREVISTA DE VACINAS NA SEGUNDA (16/8)

• 84.240 doses de Pfizer

• 182.500 doses de Astrazeneca

VACINAS A DISTRIBUIR (16 e 17/8)

• 51.800 doses de Coronavac (para D1)

• 65.520 doses e Pfizer (para D1)

VACINAS RECEBIDAS NESTE SÁBADO (14/8)

• 77.600 doses de Coronavac

• 129.870 doses de Pfizer