RS recebe cerca de 170 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta

O Rio Grande do Sul recebe, nesta sexta-feira, mais 169.960 doses de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) aguarda para as 10h10min a chegada de 65.520 doses da Pfizer. A partir das 18h35min mais 104.440 doses da Coronavac devem chegar ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Também nesta sexta, a Pasta prevê distribuir 122.600 doses às coordenadorias regionais de saúde: 44.460 da Pfizer, recebidas na quarta-feira, 39.530 de Coronavac e 38.610 da Pfizer. Essas duas últimas remessas haviam ficado reservadas na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para aplicação de segundas doses. Na quarta, chegou ainda um lote de Astrazeneca (63.250) que fica retido também para a aplicação de segundas doses.

Até o momento, 78% da população adulta do Rio Grande do Sul recebeu ao menos uma dose. Na quarta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou a antecipação para 25 de agosto da imunização contra coronavírus de toda a população acima de 18 anos. A estimativa anterior, divulgada na semana passada, era de 30 de agosto. O cronograma é feito conforme as previsões de envio de doses da vacina pelo Ministério da Saúde.

