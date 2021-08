Dia Estadual do Patrimônio Cultural terá programação híbrida em 2021

Envolver a comunidade no reconhecimento e na valorização dos bens culturais e das pessoas que formam o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul é o objetivo da terceira edição do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que neste ano tem como tema a Educação Patrimonial. A data será celebrada oficialmente nos dias 14 e 15 de agosto, mas as atividades se estenderão por todo o mês, em mais de 70 municípios.

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural é promovido pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), e reúne diversos municípios e instituições na realização de atividades voltadas ao patrimônio do Rio Grande do Sul. Em 2021, a programação será híbrida, com atividades presenciais e on-line, que convidam o público a refletir e se mobilizar em relação ao seu próprio patrimônio.

“Após um ano atípico e com diversas restrições, estamos retomando os eventos presenciais. O Dia do Patrimônio de 2021 marca o esforço e a mobilização da sociedade gaúcha em estimular esse reencontro com segurança, mantendo viva a importância de pensar e celebrar o patrimônio cultural do nosso Estado”, afirma a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

“O destaque neste ano é para as ações educativas promovidas. São atividades com escolas, atividades formativas, como os webinários, ações de sensibilização, oficinas, quiz sobre patrimônio cultural e ações com universidades, entre outras”, comenta a assessora técnica da Sedac Luisa Maciel.

Programação

A Sedac organiza a programação de todo o Rio Grande do Sul, que é divulgada nosite do Dia Estadual do Patrimônio Culturale nas redes sociais (InstagrameFacebook).

Para conferir a programação completa, acesse omapa.

Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Em abril de 2019, o governo do Estado decretou 17 de agosto como o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, e a sua celebração ocorre no terceiro final de semana de agosto. Em âmbito nacional, o Dia do Patrimônio Cultural também é comemorado em 17 de agosto, em alusão ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que dirigiu por 30 anos. Nesta data, a Sedac propõe aos municípios, instituições e coletivos governamentais e não governamentais que desenvolvam atividades tais como visitação guiada a prédios históricos, manifestações artísticas ao ar livre, oficinas técnicas e ações de educação patrimonial, entre outras.

No primeiro ano de celebração, 60 municípios do Rio Grande do Sul contaram com diversas atividades. Em 2020, em função da pandemia, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural precisou se reinventar. Assim, as ações duraram todo o mês de agosto, em formato on-line, em 50 municípios. A temática do ano foi Narrativas abrangentes: memórias e identidades, tratando do patrimônio imaterial, escolhido a partir da regulamentação do Registro do Patrimônio Cultural Imaterial no âmbito estadual, em 2019, e estabeleceu uma base legal para trabalhar com o assunto, descrevendo todos os procedimentos necessários para que se realizem os processos de análise por parte da Sedac e do Iphae. As atividades debateram sobre os diferentes aspectos da cultura gaúcha, tais como as criações artísticas e científicas, os saberes tradicionais, as celebrações e os lugares.