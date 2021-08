Dependentes estudantes do IPE Saúde precisam fazer renovação semestral on-line

Os usuários do IPE Saúde que são dependentes estudantes precisam realizar a renovação semestral on-line para garantir a manutenção do plano. Em função da pandemia do coronavírus, a renovação do benefício para os cerca de 50 mil usuários nestas condições vinha ocorrendo de forma automática. Contudo, para o segundo semestre de 2021, volta a ser necessário que os usuários enviem a documentação atualizada. O procedimento é realizado diretamente no site do IPE Saúde, com o preenchimento dos dados e envio dos documentos digitalizados.

A renovação de dependente estudante destina-se a filhos ou enteados de segurados com idade entre 18 e 24 anos incompletos. É preciso realizar a renovação semestral para garantir a manutenção do benefício. Para isso, é necessário que sejam solteiros e sem união estável. O benefício estende-se para o tutelado e o menor sob guarda, nas mesmas condições, desde que comprovada dependência econômica do segurado.

Para os usuários que já estão na condição de dependente estudante, o link da renovação éeste.

Quem vai aderir pela primeira vez à nova modalidade, deve clicaraqui.

Se houver dificuldades na renovação, faça contato pelo e-mail [email protected]