São Paulo vai oferecer teleconsultas em 14 hospitais estaduais

Para atender a demanda reprimida por consultas durante a pandemia de covid-19, o governo de São Paulo passará a oferecer teleconsultas para urgências, emergências e suporte clinico. O programa é chamado Multissaúde.

Segundo o governo estadual, o programa de teleatendimento tem investimento de R$ 25 milhões por ano e vai abranger 14 especialidades médicas em 14 hospitais estaduais. Para as urgências e emergências, as consultas online serão para as áreas de infectologia, medicina intensiva, cardiologia, ortopedia e neurologia clínica e cirúrgica. Neste ramo, chamados de serviços de saúde, deverão ser atendidos em até 15 minutos, auxiliando na condução do atendimento aos pacientes.

“O atendimento 100% digital conta com apoio presencial de médicos especialistas 24 horas por dia, sete dias por semana. A plataforma tecnológica de telemedicina para fazer diagnósticos foi desenvolvida pelo governo de de São Paulo para emitir laudos e receitas médicas”, disse o governador de São Paulo João Doria.

Já na parte de suporte clínico, os atendimentos serão para as áreas de cardiologia, vascular, pneumologia, nefrologia, hematologia, ortopedia, gastroenterologia e endocrinologia. Neste caso, o tempo previsto para atendimento é de até 20 minutos para cada solicitação, com expediente convencional de oito horas por dia útil.

A estimativa do governo é de que 12 mil atendimentos sejam realizados a cada mês.

Neste início do programa, as teleconsultas serão realizadas nos hospitais de Ferraz de Vasconcelos, Guaianazes, Heliópolis, Ipiranga, Mandaqui, Padre Bento de Guarulhos, Vila Penteado, Sul, São Mateus, Taipas, Vila Nova Cachoeirinha , Osasco , Registro e Vale do Ribeira (Pariquera-Açu).