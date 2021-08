RS recebe cerca de 100 mil doses de vacina contra a covid nesta quarta, dia 11

As 63.250 doses de Astrazeneca chegarão ao Estado às 23h55 desta quarta (11) em avião vindo do Rio de Janeiro - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini / Arquivo

O Rio Grande do Sul receberá nesta quarta-feira (11/8) 107.710 doses de vacinas contra a Covid-19, das fabricantes Pfizer (44.460) e Astrazeneca (63.250).

O lote da Pfizer, vindo do aeroporto de Guarulhos (SP), está previsto para chegar a Porto Alegre às 18h35. Às 23h55, deve chegar a remessa de Astrazeneca, cujo avião decolará do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A definição sobre destinação e rateio das doses, se para aplicação de primeira ou segunda dose, precisa passar por pactuação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre gestores municipais e estaduais.

A distribuição às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) ocorre assim que a definição for realizada.