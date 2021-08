Prefeitura do Rio suspende vacinação de primeira dose contra covid-19

A prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a aplicação da primeira dose contra a covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), faltam vacinas.

“A Secretaria Municipal de Saúde aguardou até o início da noite desta terça-feira que o Ministério da Saúde distribuísse as doses de vacinas contra a covid-19 recebidas desde o dia 4 de agosto. Como as doses não foram entregues, a SMS se vê mais uma vez obrigada a suspender a aplicação de primeiras doses (D1) no município do Rio. A segunda dose (D2) está mantida nos postos”, informou a secretaria em nota.

Mais cedo, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, já havia adiantado a possibilidade de suspensão da aplicação da primeira dose caso uma nova remessa não chegasse à cidade.

Segundo a SMS, o Ministério da Saúde tem em estoque 5,8 milhões de doses da Pfizer, 3,4 milhões de Coronavac e 1,1 milhão de AstraZeneca.

“A cidade do Rio de Janeiro espera receber o proporcional da sua população para seguir com o calendário de D1, e reforça o pedido para que o ministério distribua as vacinas em, no máximo, 24 horas a partir da entrega dos produtores. Também considera fundamental que o ministério apresente um calendário de distribuição, visto que a Pfizer, a Fiocruz e o Butantan entregam as vacinas nas datas previstas em contrato”, declarou a secretaria.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou em suas redes sociais.

“Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas para hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta.”

Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas p hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10Mi de doses estão lá desde 04/08! — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 10, 2021

Ministério da Saúde

Procurado, o Ministério da Saúde informou que haverá uma compensação gradual dos quantitativos de vacinas enviados de modo complementar, de maneira que todos os estados deverão finalizar o processo de imunização sem que haja benefícios ou prejuízos a suas respectivas populações.

“Na última pauta de distribuição, elaborada no sábado (7), foram liberadas mais 4,5 milhões de doses aos estados e Distrito Federal. Destas, mais de 416 mil doses serão destinadas ao estado do Rio de Janeiro. A distribuição dessas vacinas ocorrerá nos próximos dias”, se pronunciou o ministério, por meio de sua assessoria.

Segundo a pasta, na última semana, foram entregues mais de 994 mil doses ao estado e, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, já foram enviadas mais de 15 milhões de doses para o estado do Rio.