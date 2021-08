Estado repassa R$ 80 milhões aos hospitais gaúchos para atendimento de alta e média complexidade

Hospitais gaúchos que prestam serviços hospitalares e ambulatoriais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) receberam nesta terça-feira (10/8) o repasse de R$ 80 milhões referentes ao teto de atendimento de alta e média complexidade (Teto MAC).



Do total do recurso, R$ 65 milhões são provenientes do Ministério da Saúde e R$ 15 milhões, complemento do Tesouro do Estado.



•Acompanhe os pagamentos da área da saúde no site da SES.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom