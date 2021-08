Covid-19: São Paulo vacina hoje quem tem 24 anos

Quem tem 24 anos e reside em São Paulo já pode comemorar a vez da vacinação contra a covid-19. É que o imunizante para este grupo de 146.231 pessoas está disponível nesta terça-feira (10). Elas também podem ser vacinadas amanhã (11).

Na quinta-feira (12), será a vez de quem tem 23 anos. São 146.230 pessoas. Na sexta-feira (13) serão vacinados quem tem 22 anos, ao todo 150.727 pessoas. No sábado (14), serão imunizados homens e mulheres de 21 anos. São esperadas 150.725 pessoas.

Calendário de vacinação na capital paulista

Terça e quarta-feira (10 e 11): grupo de 24 anos (D1 para pessoas de 24 anos e D2 para todos os grupos elegíveis);

Drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Quinta-feira (12): abertura do grupo de 23 anos (D1 para pessoas de 23 anos e D2 para todos os grupos elegíveis);

Drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Sexta-feira (13): abertura do grupo de 22 anos (D1 para pessoas de 22 anos e D2 para todos os grupos elegíveis);

Drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Sábado (14): abertura do grupo 21 anos (D1 para pessoas de 21 anos e D2 para todos os grupos elegíveis);

Drive-thrus: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Documentos necessários e pré-cadastro

Para garantir as doses à população de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a obrigatoriedade de se apresentar, no ato da vacinação, um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome da pessoa, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

O preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Segunda dose

Com a reestruturação da plataforma De Olho na Fila, o Filômetro, os moradores de São Paulo podem acompanhar quais vacinas contra a covid-19 estão disponíveis para a segunda dose em cada posto de vacinação da cidade.

O Filômetro já auxilia as pessoas a identificarem o melhor horário para buscar o imunizante nos postos de vacinação, evitando filas e aglomerações. A segunda dose está disponível em qualquer posto da capital.

Onde se vacinar

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.